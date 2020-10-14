الخزعلي يستنكر تصريحات الوزير المقال لفساده زيباري 

2020/10/14 | 14:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي اليوم الاربعاء ، ان تصريحات وزير المالية السابق المقال لفساده هوشيار زيباري ضد الحشد الشعبي تمثل ارادة داعش المنهزم على ايدي ابطال الحشد الشعبي .

واضاف الخزعلي في بيان صدر اليوم وتلقت ” خبر برس” نسخة منه ، “ان لولا الحشد الشعبي ودماء ابناء الشعب العراقي لما تمكن زيباري وغيره من التمثيل الحكومي وكان هو وغيره متنعمين بالامن بفضل دماء ابطال الحشد الشعبي والقوات الامنية

كما دعا الخزعلي في بيانه على الدائرة القانونية في الحشد الشعبي والادعاء العام اتخاذ الاجراءات القانونية ضد زيباري وكل من يسئ للحشد الشعبي والقوات الامنية لمنع تكرار اساءات الموتورين باستهداف من ساهم في حفظ الوطن وصيانه كرامته.

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