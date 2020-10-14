مصرف الرشيد يحذر من التعامل مع اي جهة غير المصرف في التعاملات المصرفية

2020/10/14 | 14:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذر مصرف الرشيد اليوم الاربعاء ، كافة المواطنين عدم التعامل مع اي جهة خارج المصرف لترويج السلف والقروض ويخلو مسؤوليته عن اي تبعات مالية او قانونية تترتب على ذلك ويدعو كافة الراغبين بالاستفادة من الخدمات المصرفية مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات”.

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