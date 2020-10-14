مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار

2020/10/14 | 14:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار (SAR) لعام ١٩٧٩.

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