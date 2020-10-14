2020/10/14 | 14:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أرباح "بنك أوف أمريكا" خلال الربع الثالث من العام الجاري لكنها تجاوزت التوقعات، في حين هبطت الإيرادات بنسبة 11 بالمائة.

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