التربية تكشف عن ضوابط تنقلات الطلبة للعام الدراسي 2020-2021 (وثيقة)

2020/10/14 | 14:30 - المصدر: NRT عربية

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طلبة المدارس

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة التربية، الأربعاء، عن ضوابط تنقلات الطلبة للعام الدراسي 2020-2021، حيث أكدت عدم السماح بنقل الطلبة المسائيين للصفوف في المراحل المنتهية، من كافة المديريات العامة في المحافظات، إلى المديريات العامة للتربية في محافظات كركوك والأنبار وصلاح الدين.

ونشرت الوزارة في بيان لها اليوم، 14 تشرين الأول 2020، وثيقة موجهة إلى كافة المديريات العامة للتربية في المحافظات، جاء فيها أنه "استنادا إلى ضوابط النقل المبلغة الينا بموجب كتاب المديرية العامة للتقويم والامتحانات، راجين منكم، عدم السماح بنقل الطلبة المسائيين للصفوف في المراحل المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) من المديريات العامة للتربية في كافة المحافظات الى المديريات العامة للتربية في مديريات كركوك، والأنبار، وصلاح الدين".

وبحسب الوثيقة، فإنه "يمنع نقل طلبة الصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي من المدارس الصباحية الى المدارس المسائية، ويمنع نقل الطلبة بعد نصف السنة بين المديريات العامة للتربية وداخل المديريات العامة، الا في حالة نجاح الطالب او الاكمال أو في حالة تقديم ما يثبت انتقال محل سكنه، هو وبقية أفراد عائلته".

وتابعت انه "يتوقف نقل طلبة الصفوف المنتهية وغير المنتهية للنصف الأول من العام الدراسي لغاية 30 تشرين الثاني، من كل عام، ويعد هذا التاريخ من صلاحية مدير عام التربية ولغاية 31 كانون الأول، ويحق نقل طلبة الصفوف غير المنتهية للنصف الثاني من العام الدراسي من مدرسة الى اخرى لغاية 31 آذار، على أن تكون من صلاحية مدير عام التربية".

وأظهرت، أنه "لا يحق لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي النقل بعد العطلة الربيعية لكونه متعلق بمشروع الدفتر الالكتروني، ولا يوجد ما يمنع من نقل الطلبة من المدارس المتوسطة والاعدادية الى المدارس الأهلية وبالعكس وفقا للصلاحية المخولة لكم كونها مدارس مجازة من قبل الوزارة، على أن يكون نقلهم وفقا لنظام المدارس الثانوية".

ر.إ

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