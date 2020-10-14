حريق داخل قاعة أعراس في بغداد.. والدفاع المدني يطلب فرق إنقاذ

2020/10/14 | 14:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، اندلاع حريق في قاعة للأعراس ومحلات في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.



وذكرت المديرية في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الاول 2020)، أن "حريقاً اندلع في منطقة زيونة داخل قاعة أعراس ومحلات".

وأضاف البيان، أن "عدة فرق إطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان توجهت إلى موقع الحادث، ومازال هنالك طلب إسناد لفرق إنقاذ أخرى".

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