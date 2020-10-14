رئاسة مجلس النواب تطالب زيباري بتقديم اعتذار للحشد الشعبي

2020/10/14 | 14:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لرئـيـس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم الاربعاء ، وزير الخارجية السابق القيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار الزيباري بتقديمه اعتذاراً يُليق بدور الحشد الشعبي وتضحياته”.

وقال الكعبي : لن نقبل بالاساءة الى اي مؤسسة رسمية في الدولة العراقية وتصريح السيد هوشيار الزيباري في قناة الحرة مرفوض مطالباً بتقديمه اعتذاراً يُليق بدور الحشد الشعبي وتضحياته.

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