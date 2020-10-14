"قاضي الدم في نينوى".. العراق يعتقل قياديا بارزا في داعش

2020/10/14 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش يطلق عليه اسم "قاضي الدم في ولاية نينوى" خلال عملية أمنية جرت في كركوك.

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