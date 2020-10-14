بوخارين ”محبوب الحزب . - محمد السعدي

2020/10/14 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي بوخارين ”محبوب الحزب .



فلاديمير لينين هو الذي سماه محبوب الحزب قبل وفاته عام ١-;-٩-;-٢-;-٤-;- .



لينين الذي تعرض الى محاولة الاغتيال عام ١-;-٩-;-١-;-٨-;- بعد أقل من عام على نجاح ثورة أكتوبر الاشتراكية من قبل ” فانيا كابلان ؛ التي تنتمي الى أحدى أحزاب المعارضة فأصابته بثلاثة طلقات أحداها أستقرت في رئتيه ، لكن الموت لم يدركه مما تعرض بعدها الى سلسلة من الجلطات القلبية ......





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