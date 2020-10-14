تضامنا مع حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا - الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - فرنسا

2020/10/14 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الجديد_المناهض_للرأسمالية_-_فرنسا تعرض حزب الشعوب الديموقراطي الى موجة اعتقالات جديدة يوم الجمعة ٢-;-٠-;- أيلول / سبتمبر، فتم اعتقال ٨-;-٢-;- شخصا ومن ضمنهم رؤساء بلديات ونواب سابقين ومناضلين ومناضلات.



والتهمة الموجهة لهم هي مساهمتهم في تشرين الأول / اوكتوبر ٢-;-٠-;-١-;-٤-;- في مظاهرات التضامن مع مقاومة مدينة كوباني، أيام حصارها من قبل جهاديّ الدولة الاسلامية، رغم ان البعض منهم كان قد أُعتقل لنفس السبب وُحو ......





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