تضامنا مع حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا - الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - فرنسا

#الحزب_الجديد_المناهض_للرأسمالية_-_فرنسا تعرض حزب الشعوب الديموقراطي الى موجة اعتقالات جديدة يوم الجمعة ٢-;-٠-;- أيلول / سبتمبر، فتم اعتقال ٨-;-٢-;- شخصا ومن ضمنهم رؤساء بلديات ونواب سابقين ومناضلين ومناضلات.
والتهمة الموجهة لهم هي مساهمتهم في تشرين الأول / اوكتوبر ٢-;-٠-;-١-;-٤-;- في مظاهرات التضامن مع مقاومة مدينة كوباني، أيام حصارها من قبل جهاديّ الدولة الاسلامية، رغم ان البعض منهم كان قد أُعتقل لنفس السبب وُحو ......
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