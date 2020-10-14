القضاء يكشف احصائية مخيفة عن حالات العنف ضد نساء واطفال وكبار السن

2020/10/14 | 14:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، عن تسجيل نحو 17 ألف حالة عنف أسري خلال عام واحد.

وقال المجلس في تقرير أصدره، إن “الإحصاءات الواردة إلى المحاكم، تؤشر ارتفاعا كبيرا في حالات العنف ضد النساء وحتى ‏الأطفال وكبار السن، لكن ما هو أخطر أن حالات العنف مؤخرا تطورت إلى حد القتل”.

وأضاف، أن “المحاكم العراقية سجلت خلال عام ‏2019، 16861 حالة عنف أسري، وعلى الرغم من ضخامة هذا العدد، لكن ‏كثيرين يؤكدون أن هذا غيض من فيض، فالحالات التي لم تصل إلى المحاكم أكثر، بسبب ‏سطوة الرجل وخوف النساء من عواقب الطلاق”.

وتفيد الإحصائية بأن حصة النساء كانت الأكبر بين أعداد دعاوى العنف الأسري، فقد بلغت ‌‏12336 قضية، أما القضايا الخاصة بتعنيف الأطفال فبلغت 1606، بينما عدد القضايا الخاصة ‏بتعنيف كبار السن وصلت إلى 2919.‏

وطبقا للإحصائية، احتلت العاصمة بغداد المركز الأول في قضايا العنف الأسري بتسجيلها ‌‏4661 حالة.

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