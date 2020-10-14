إيقاف بطل العالم الياباني بسبب الخيانة الزوجية

2020/10/14 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو-(أ ف ب) – أوقف الاتحاد الياباني للسباحة بطله العالمي في سباقي 200 م و400 م متنوعة وأمله في أولمبياد طوكيو العام المقبل، دايا سيتو من خوض المنافسات والتدريبات الرسمية حتى نهاية العام، بسبب الخيانة الزوجية.ووافق سيتو البالغ من العمر 26 عاما على العقوبة واعتذر عن “سلوكه غير المسؤول” في بيان نشره الثلاثاء.وقال […]

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