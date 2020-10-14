بعد استئنافها في وقت سابق.. البرلمان يقرر رفع جلسته الـ 11

2020/10/14 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: ارشيف

منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

استأنف مجلس النواب، الاربعاء، جلسته الـ 11 برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، ثم قرر رفعها لأشعار آخر.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب، اليوم، 14 تشرين الأول 2020، ان "النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، استأنف أعمال الجلسة رقم 11 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة، الدورة النيابية الرابعة".

بعد ذلك أعلنت رئاسة البرلمان رفع جلسته فيما أشارت إلى انه سيتم التبليغ بموعد انعقاد الجلسة المقبلة لاحقا.

وكان مجلس النواب، قد أخفق أمس الثلاثاء، باستئناف عقد جلسته وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب.

ر.إ

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