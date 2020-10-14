لجنة مكافحة كورونا في كوردستان تصدر قرارات جديدة

2020/10/14 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت لجنة مكافحة جائحة كورونا في اقليم كوردستان، الاربعاء، عدة قرارات جديدة بعد اجتماع في اربيل ضم وزراء الداخلية والصحة والتعليم العالي والتربية و المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية المستقلة.

وذكر المتحدث بأسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي، اليوم (14 تشرين الاول 2020)، ان اللجنة توصلت الى القرارات التالية:

1- الاستمرار بالدوام في المدارس التابعة لوزارة التربية حتى موعد الاجتماع المقبل في الاول من تشرين الثاني مع مراعاة القواعد الصحية لضمان صحة الطلاب والمعلمين والموظفين.

2- الاستمرار في تطبيق الشروط الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي في الاسواق والاماكن العامة.

3- معاقبة الاشخاص الذين لاي يلتزمون بلبس الكمامات في الاماكن العامة.

4- الاستمرار في فتح المنافذ الحدودية (باشماخ – حاج عمران – برويز خان – ابراهيم ) امام الحركة التجارية وفق الشروط الصحية، واتاحة الفرصة امام المواطنين لزيارة ايران وتركيا.

وقال وزير التعليم العالي ارام قادر، انه لن يتم وقف الدوام في الجماعات والمحاظرات المهمة والعملية ستدرس في داخل الجامعات واداء الامتحانات سيكون داخل الجامعات.

واضاف، ان الدوام يجب ان يستمر في الجامعات ومن الضروري ان تكون ابواب الجامعات مشرعة وفتح الاقسام الداخلية.

من جهته اكد وزير التربية على استمرار الدوام للصفوف الاول والثاني والثاني عشر مع تطبيق الشروط الصحية والتباعد، واستمرار التعليم الالكتروني للصفوف الاخرى حتى الاجتماع القادم للجنة، بداية الشهر المقبل.

ا.ح

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