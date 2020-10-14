2020/10/14 | 15:01 - المصدر: عين العراق

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البرلمان يرفع جلسته إلى إشعار آخر بعد شجار أثارته تصريحات زيباري بين عدد من النواب

رفع مجلس النواب جلسته التي استأنفها اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول 2020)، إلى إشعار آخر، فيما تحدث مصدر نيابي عن اندلاع شجار داخل البرلمان، بسبب تصريحات القيادي في الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، حول الحشد الشعبي، داخل المجلس، بين عدد من النواب.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب ان البرلمان "رفع جلسته وسيتم التبليغ بموعد انعقاد الجلسة المُقبلة لاحقاً".

وبدوره، قال مصدر نيابي إن "شجاراً اندلع داخل قاعة مجلس النواب بين نواب من القوى السياسية الشيعية، والقوى الكردية، بسبب تصريحات هوشيار زيباري الأخيرة".

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