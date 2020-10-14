مصدر لـ(واخ) مشادة كلامية بين نواب الفتح والديمقراطي الكردستاني

2020/10/14 | 15:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر نيابي اليوم الاربعاء ، عن مشادة كلامية داخل مجلس النواب بين نواب تحالف الفتح ونواب الديمقراطي الكردستاني “.

وقال المصدر لـ”خبر برس” ، ان جلسة مجلس النواب شهدت اليوم الاربعاء مشادة كلامية بين نواب الفتح ونواب الديمقراطي الكردستاني ، وذلك لاعتراض واستنكار نواب الفتح على تصريحات القيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ، الذي انتقد فيه هيئة الحشد الشعبي “.

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