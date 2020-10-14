مجلس النواب يرفع جلساته دون تحديد موعدا لانعقاده

2020/10/14 | 15:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد رفع مجلس النواب اليوم الاربعاء ، جلسته دون تحديد موعدا لانعقاده وسيتم التبليغ بموعد انعقاد الجلسة المُقبلة لاحقاً.

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