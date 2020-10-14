الخزاعي : قانون تمويل العجز المالي يصطنع العجز

2020/10/14 | 15:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب عن كتلة سائرون الدكتورة انعام الخزاعي ، انّ مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة العراقية إلى البرلمان العراقي لإقراره يحتاج ألى قراءة علمية واقتصادية دقيقة للمعطيات الحقيقية على أرض الواقع.

وذكرت انعام الخزاعي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، انّ (مشروع القانون يركز على تمويل الشهور الأربعة الاخيرة من عام 2020 ، والمفروض يكون لثلاثة شهور فقط لان شهر ايلول تمت تغطية رواتبه من النفقات الجارية حسب البيان الاخير لوزارة المالية)”.

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