2020/10/14 | 15:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان العراقي يرفع جلسته وسط شجار بين نواب شيعة وكورد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/14 | 15:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يرفع جلسته وسط شجار بين نواب شيعة وكورد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يرفع جلسته وسط شجار بين نواب شيعة وكورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).