“فتى الشاشة الأولي” نجوم الوطن العربي ينعون الفنان الراحل محمود ياسين

2020/10/14 | 15:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ حرص عدد كبير من نجوم الفن فى الوطن العربي ، على نعى الفنان المصري الراحل محمود ياسين ، الذى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإربعاء ، عن عمر ناهز الـ79، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.ومن جانبه حرص الفنان محمد صبحي، على نعي صديقه الراحل الفنان […]

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