الحداد يبحث مع مستشار الأمن الوطني تطوير آليات التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والأمنية

2020/10/14 | 15:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

إلتقى سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد اليوم الأربعاء 2020/10/14 مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وبحضور النائبين ناصر هركي و ريزان الشيخ دلير، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية على الساحة ودعم الجهود والمساعي الرامية لمحاربة ماتبقى من الإرهاب في بعض مناطق البلاد ومنع الجرائم المنظمة، فيما تم مناقشة القضايا والملفات ذات الإهتمام المشترك، والتدابير الأمنية للحد من تكرار الخروقات التي حصلت في عدد من المناطق في الآونة الأخيرة.

الحداد أكد على ضرورة تطوير آليات التنسيق والتعاون المشترك بين مجلس النواب والمؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الأمن والإستقرار من خلال التشريعات والقوانين النافذة، فضلاً عن أهمية إستمرار دعم جهود الجيش وقوات البيشمركة لتأمين المناطق ومعالجة المشاكل في المحافظات وتقديم الخدمات للمواطنين.

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