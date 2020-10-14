فيديو: تظاهرة أمام منزل العراقي بشار رسن لإقناعه بالبقاء في إيران!

2020/10/14 | 15:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن نجم الكرة العراقي بشار رسن، عزمه مغادرة صفوف فريق برسبوليس الإيراني بعد تحقيق إنجازات تاريخية، على خلفية أزمة تتعلق بالمستحقات المالية، وهو ما أثار غضب الجماهير من إدارة النادي.



واحشدت جماهير النادي أمام أحد الفنادق حيث يقيم النجم العراقي، ورددوا هتافات تطالبه بالبقاء والاستمرار بقميص النادي.

كما أظهر مقطع مصور، حشداً آخر من الجماهير وهم يطالبون رئيس النادي بدفع مستحقات اللاعبين.

ودخل نادي قطر القطري على الخط بتقديم عرض للاعب العراقي بقيمة 3 مليون دولار ضمن عقد لمدة عامين، مثيراً بوادر أزمة كروية بين طهران والدوحة.

وقال رئيس النادي الإيراني سول بناه في تعليق على الأزمة، "لن نترك بشار يغادر ونحن ضد قرارة 100% لديه عقد ساري المفعول مع برسيبوليس".

وأضاف، "نحن نحبه بقدر ما يحب برسبوليس، كما أن النادي امتثل لالتزاماته التعاقدية بالنظر إلى تركيز الجهاز الفني على إبقائه"، مؤكداً أن "أمام الفريق مباراة مهمة للغاية في نهائي دوري أبطال آسيا، و نحتاجه (بشار رسن) كثيراً!".

كما هدد رئيس نادي بيرسبوليس، نادي قطر باللجوء إلى فيفا بسبب مفاوضاته مع بشار رسن.

وكان نجم المنتخب الوطني بكرة القدم، بشار رسن، قد أعلن رحيله عن صفوف فريقه بيرسبوليس الإيراني بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق.

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، ودع رسن الجماهير، موضحاً أنه "لم يتوصل إلى اتفاق مع فريقه الايراني بشأن مستحقاته المالية".

وقال رسن، "جماهير بيرسبوليس ستبقون في قلبي إلى الأبد، أنتم من صنعتم اسم بشار رسن، النادي أوفى بالتزاماته معي ولم يكن موافقاً على خروجي من الفريق".

وأضاف، "القرار الذي اتخذته كان شخصياً ولا تحملوا أي أحد مسؤولية رحيلي عن الفريق فكل شيء كان بإرادتي، أعلم أنكم ستتفهمون وضعي، لدي مشاكل عائلية وشخصية سأوضحها يوم الخميس ببث مباشر على الانستغرام".

وقضى رسن ثلاث مواسم مع الأحمر الإيراني وحقق معه لقب الدوري الايراني ثلاثة مواسم متتالية، فيما بلغ نهائي دوري أبطال آسيا مرتين.

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