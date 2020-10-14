شمام شوقي تباشر مهام منصبها كسفيرة للعراق في سويسرا

2020/10/14 | 15:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت السيدة، شمام شوقي، الثلاثاء، مهام منصبها الجديد كسفيرة للعراق في سويسرا.

وقالت السفيرة شمام شوقي، لـPUKmedia: انها قدمت اوراق اعتمادها كسفيرة للعراق الى رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروغا، لافتة الى الدور المهم لسويسرا في الامن والسلام الدوليين.

واضافت: ان العمل الدبلوماسي مهم جدا خاصة في هذه المرحلة، مؤكدة انها لن تدخر جهدا في سبيل تقدم وتطوير العلاقات وخدمة البلاد بافضل صورة.

يشار الى ان السفير شمام شوقي، عقيلة الشهيد جبار حاجي رشيد، خريجة جامعة السليمانية قسم الاقتصاد، بدأت العمل السياسي عام 1992، وانتخبت كبرلمانية في برلمان كوردستان، اسست عام 1997 مركز اعلام للنساء بدعم فقيد الامة الرئيس مام جلال، كما هي مسؤولة اول صحيفة نسوية تصدر في كوردستان باسم " زيانه وة".

عملت مستشارة دبلوماسية ما بين عامي 2005 ـ 2009، في لاهاي، كما عملت كرئيسة لدائرة حقوق الانسان في الوزارة الخارجية.

السفيرة شمام شوقي ام لـ 3 اطفال باسماء " كاني، كنار، رنج".

PUKnedia خاص‌

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