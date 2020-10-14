زراعة الاقليم تسمح باستيراد الطماطم

2020/10/14 | 15:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن السماح باستيراد محصول الطماطم.

وقالت بيكرد طالباني وزيرة الزراعة في اقليم كوردستان خلال بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: ان الوزارة ستسمح باستيراد محصول الطماطم في اقليم كوردستان بدءا من يوم غد الخميس، مع أخذ المصلحة العامة بنظر الاعتبار.

وكانت وزارة الزراعة في اقليم كوردستان قد منعت استيراد الطماطم اعتبارا من تاريخ 27-8-2020 وحتى اشعار اخر.

PUKmedia خاص‌

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