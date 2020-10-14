نواب نينوى يدعون إلى فتح ملف آلاف المفقودين ويطالبون بتعويض ذويهم

2020/10/14 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نواب عن محافظة نينوى، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى فتح ملف آلاف المفقودين في المحافظات التي شهدت حرباً ضد تنظيم داعش الإرهابي.

واكد نواب المحافظة انهم لم يلمسوا أية خطوة إيجابية مدروسة من قبل المؤسسات الحكومية بهذا الصدد، رغم وجود آلاف المفقودين في نينوى وحدها، مشيرين إلى أن الأهالي ينتظرون تحركا نيابيا وحكوميا لفتح هذا الملف الذي يواجه تجاهلا رغم أهميته.

وشدد نواب نينوى على ضرورة منح ذوي المفقودين الحقوق المناسبة وحسم ملفهم قبل انتهاء الدورة الانتخابية الحالية..



وبخصوص عمل اللجنة النيابية المشكلة لهذا الغرض، كشف النواب عن عدم عقد أي اجتماع حتى اللحظة لبحث هذا الملف الإنساني.

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