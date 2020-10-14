حكومة الإقليم تحدد مصير الدراسة بالجامعات والمدارس للمرحلة الراهنة

2020/10/14 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت حكومة إقليم كردستان، عن موقفها من تحديد مصير العام الدراسي في الجامعات والمدارس بمختلف مراحلها.

وفي هذا السياق عقد كل من المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل ووزير التربية آلان حمه سعيد، ووزير التعليم العالي آرام قادر، مؤتمرا صحفيا أكد فيه الأخير ان الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة للمباشرة بالتعليم الإلكتروني في الجامعات، حفاظا على سلامة الطلبة، في ظل تسجيل نحو واحد وسبعين ألف طالب جديد، ووجود أكثر من مئتي الف طالب آخر.

من جهته أكد وزير التربية بالإقليم، ان الوزارة ستبت بطريقة الدراسة خلال اجتماع سيعقد في الأول من الشهر المقبل، وستصدر قرارا بشأن فتح المدارس او مواصلة التعليم الالكتروني وفق التقييم الذي ستصدره وزارة صحة الإقليم، مشيرا الى استمرار التعليم من داخل المدارس للصفين الأول والثاني الأساسي.

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