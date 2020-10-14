طهران تعلن استمرار مساعيها لاستعادة خمسة مليارات دولار من البنوك العراقية

2020/10/14 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي، عن سعي بلاده لاسترداد مبلغ خمسة مليارات دولار اميركي من البنوك العراقية.

وأكد همتي في تصريح نقلته وكالة الانباء الإيرانية، ان بلاده تواصل المفاوضات مع دول اجنبية لاستعادة أرصدة تبلغ عشرات المليارات من أموال العائدات الايرانية المجمدة لديها، ومن بينها البنوك العراقية، لافتا الى انه حصل على نتائج وصفها بالإيجابية خلال زيارته الأخيرة الى العراق والتي جاءت في اطار استرداد تلك الاموال.

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