2020/10/14 | 15:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراقب سياسي: الورقة البيضاء بدايتها كذبه ونهايتها خصخصة شاملة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراقب سياسي: الورقة البيضاء بدايتها كذبه ونهايتها خصخصة شاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).