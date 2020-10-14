2020/10/14 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ألغاز فيروس كورونا المستمرة تفاوت شدته من مصاب لأخر، وفي وقت يرجع الأطباء السبب في ذلك إلى الظروف الصحية القائمة كالسمنة والسكري، توصلت دراسة جديدة إلى أن الحمض النووي قد يلعب أيضا دورا في شدة الفيروس على بعض المصابين دون غيرهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغز أعراض كورونا الشديدة.. علماء يعثرون على الإجابة داخل الحمض النووي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لغز أعراض كورونا الشديدة.. علماء يعثرون على الإجابة داخل الحمض النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).