وزيري الداخلية والدفاع يناقشان تواصل العمل الأمني المشترك بين جميع صنوف الأجهزة الأمنية

2020/10/14 | 15:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التقى وزير الداخلية “عثمان الغانمي”، في مقر الوزارة ، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع “جمعة عناد سعدون” ، وفي بداية اللقاء رحب السيد الغانمي بضيفه، وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان أهمية تواصل العمل الأمني المشترك بين جميع صنوف الأجهزة الأمنية، بما يحقق ويعزز الأمن في مختلف ربوع البلاد خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة وانفاذ القانون.

كما جرى بحث سبل التعاون بين الوزارتين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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