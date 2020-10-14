الكعبي يدعو لوضع خطة رصينة للقبول المركزي والاسراع بإستيعاب حملة الشهادات العليا في الجامعات

2020/10/14 | 15:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ترأس حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 اجتماعا للجنة التعليم العالي النيابية بحضور رئيسها وكامل اعضائها ، واستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب والكادر المتقدم في الوزارة ، لبحث مجموعة قضايا منها ” ملف القبول المركزي ، والتعليم الموازي واستيعاب حملة الشهادات العليــــا ، وملف البعثات العراقية و الدارسين في الخارج واهمية ثبات عمل وقرارات عمادة الجامعات والكليات .

ودعا الكعبي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، وزارة التعليم العالي الى وضع خطة رصينة وواضحة للقبول المركزي في الجامعات الحكومية والأهلية لهذا العام الدراسي والاعوام السابقة بما يراع الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد ، وتلبي تطلعات الطلبة وتخفف من هواجس عوائلهم الكريمة ، مطالبا الوزارة للعمل على تخفيض اجور الكليات الاهلية ومعالجة الموضوعات المتعلقة في التعليم الموازي .

وأكد سيادته على ضرورة ثبات عمل و استقرار عمل وقرارات رؤساء المؤسسات و الهيئات التدريسية سيما عمادة الجامعات والكليات بما يضمن رصانة المؤسسة التعليمية وكفاءة طلبتها ، داعيا الى وجوب تلاقح الافكار والطروحات بين الوزارة و لجنة التعليم العالي النيابية بما يسهم في النهوض في الواقع التعليمي باعتباره رافدا اساسيا للدولة المتطورة و مفاصلها.

وجدد سيادته مطالبته في الاسراع بوضع خطط وبرامج آنية وبذل قصارى الجهود لاستيعاب حملة الشهادات العليا في وزارة التعليم العالي والوزارات القريبة من الاختصاص ، وحسم جميع مشاكل الطلبة الدارسين في الخارج سيما ” التكاليف واعتماد الشهادة “.

وابدى النائب الأول استعداد مجلس النواب لتشريع القوانين التي تخدم المسيرة التعليمية والارتقاء بها ، وبما يعود بالفائدة على الكوادر التدريسية وشريحة الطلبة الاعزاء ، مثمنا جهود الوزارة وكوادرها الكريمة في معالجة مشاكل الطلبة في ظل ازمة جائحة كورونا .

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