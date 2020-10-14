مؤسس فيسبوك يتبرع بـ100 مليون دولار لتنظيم الانتخابات الأمريكية

2020/10/14 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مؤسس “فيس بوك” مارك زاكربرغ عن نيّته التبرع بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار للقيّمين على الانتخابات المحلية، داحضاً اتهامات بشأن دوافع حزبية كامنة وراء هذه الخطوة.

وتضاف هذه الهبة إلى أخرى بقيمة 300 مليون دولار تعهّد بتقديمها مارك زاكربرغ وزوجته بريسيلا تشان الشهر الماضي للغرض عينه.

وهي ستخصص لشراء آلات اقتراع ومعدّات وقاية صحية للأشخاص العاملين في مكاتب الاقتراع ومزيد من الأدوات، بحسب ما أفاد الملياردير في رسالة على صفحته في فيس بوك.

وهو كتب “بين كوفيد ونقص في تمويل الانتخابات، يواجه القيّمون على هذا الاستحقاق الذين يجدّون كي يتمكّن الجميع من التصويت بكلّ أمان تحديات لا سابق لها”.

وقد زاد زاكربرغ قيمة هذه الهبة نظراً لطلب “أكبر” من المتوقع تلقّاه من المسؤولين على الانتخابات، وفق ما أفاد مؤسس فيس بوك الذي تقدّر ثروته بأكثر من 100 مليار دولار بحسب مجلّة فوربس.

وقد قدّمت عدّة شكاوى في مسعى إلى عرقلة وصول هذه المبالغ إلى الجمعية التي تدير توزيعها والمعروفة بمركز التكنولوجيا والحياة المدنية “بحجة أن الجمعيات التي تتلقّى الهبات مدفوعة بأغراض سياسية”، وهي مزاعم دحضها زاكربرغ.

وأكّد الأخير أن الأموال “ستوزع على جمعيات غير حزبية” في تقسيمات إدارية حضرية وريفية.وصرح زاكربرغ “بكلّ صراحة، أتفق مع هؤلاء الذين يعتبرون أنه يجدر بالحكومة وليس بالمواطنين توفير هذه الأموال”، لكن في ظل تعذر الأمر، “أظنّ أنه من الضروري تلبية هذه الحاجة الماسة”.

وتكثف مجموعته الجهود منذ أشهر لعدم الوقوع في فخّ العام 2016 عندما استخدمت منصة التواصل الاجتماعي هذه للتأثير على الناخبين في سياق حملات واسعة أدارتها روسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية والاستفتاء على البريكست في بريطانيا.

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