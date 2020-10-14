وزيرا الدفاع والداخلية يؤكدان أهمية العمل المشترك لمكافحة الإرهاب

2020/10/14 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزيرا الداخلية والدفاع، الأربعاء (14 تشرين الأول 2020)، أهمية العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية بشأن مكافحة الإرهاب.

وقال بيان لوزارة الداخلية، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزير عثمان الغانمي التقى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، في مقر الوزارة".

وأضاف، أن "الجانبين ناقشا أهمية تواصل العمل الأمني المشترك بين جميع صنوف الأجهزة الأمنية، بما يحقق ويعزز الأمن في مختلف ربوع البلاد خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة وانفاذ القانون".

وأشار البيان إلى أنه "جرى بحث سبل التعاون بين الوزارتين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

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