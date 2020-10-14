الكعبي يدعو إلى الإسراع باستيعاب حملة الشهادات العليا ووضع خطة للقبول المركزي

2020/10/14 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاربعاء، إلى الإسراع باستيعاب حملة الشهادات العليا ووضع خطة للقبول المركزي.

وقال مكتب الكعبي في بيان، ان الاخير "ترأس اجتماعا للجنة التعليم العالي النيابية بحضور رئيسها وكامل اعضائها ، واستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب والكادر المتقدم في الوزارة، لبحث مجموعة قضايا منها ملف القبول المركزي، والتعليم الموازي واستيعاب حملة الشهادات العليــــا، وملف البعثات العراقية و الدارسين في الخارج واهمية ثبات عمل وقرارات عمادة الجامعات والكليات".

ودعا الكعبي، وزارة التعليم العالي الى "وضع خطة رصينة وواضحة للقبول المركزي في الجامعات الحكومية والأهلية لهذا العام الدراسي والاعوام السابقة بما يراع الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، وتلبي تطلعات الطلبة وتخفف من هواجس عوائلهم الكريمة"، مطالبا الوزارة لـ "العمل على تخفيض اجور الكليات الاهلية ومعالجة الموضوعات المتعلقة في التعليم الموازي".

وأكد على "ضرورة ثبات عمل و استقرار عمل وقرارات رؤساء المؤسسات والهيئات التدريسية سيما عمادة الجامعات والكليات بما يضمن رصانة المؤسسة التعليمية وكفاءة طلبتها"، داعيا الى "وجوب تلاقح الافكار والطروحات بين الوزارة و لجنة التعليم العالي النيابية بما يسهم في النهوض في الواقع التعليمي باعتباره رافدا اساسيا للدولة المتطورة و مفاصلها".

وجدد مطالبته في "الاسراع بوضع خطط وبرامج آنية وبذل قصارى الجهود لاستيعاب حملة الشهادات العليا في وزارة التعليم العالي والوزارات القريبة من الاختصاص، وحسم جميع مشاكل الطلبة الدارسين في الخارج سيما التكاليف واعتماد الشهادة".

وابدى النائب الأول استعداد مجلس النواب لتشريع القوانين التي تخدم المسيرة التعليمية والارتقاء بها، وبما يعود بالفائدة على الكوادر التدريسية وشريحة الطلبة الاعزاء، مثمنا جهود الوزارة وكوادرها الكريمة في معالجة مشاكل الطلبة في ظل ازمة جائحة كورونا.

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