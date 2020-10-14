2020/10/14 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أثرى خزينة الفن المصري بالعديد من الأعمال الخالدة على الشاشة على مدى عقود، تُوفي الممثل المصري الكبير وأحد عمالقة السينما المصرية محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما.

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