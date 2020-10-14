طبيب امريكي كبير : استراتيجية ترامب في مناعة القطيع دعوة للقتل الجماعي

2020/10/14 | 15:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

انتقد البروفيسور ويليام هاسيلتين استاذ كلية الطب في جامعة هارفارد والعالم المعروف استراتيجية الرئيس الامريكي دونالد ترامب المعروفة باسم مناعة القطيع في التعامل مع فايروس كورونا .

ونقلت شبكة سي أن أن الامريكية في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن هاسيلتين قوله إن ” ترامب يخبر الامريكيين صراحة بان عليهم استقبال فايروس كورونا للتخلص من الوباء بعد ذلك “.

واضاف أن ” استراتيجية ترامب فيما يسمى مناعة القطيع هي دعوة للقتل الجماعي وهذا هو بالضبط ما عليه الحال ، ذلك أن السماح للفايروس بالانتشار فان معناه وفاة ما بين 2 الى 6 مليون امريكي بسبب الوباء”.

وتابع أن “معدل الوفيات الذي ذكرته لايشمل هذا العام فقط ، بل في كل عام لدينا هذا المعدل من الوفيات ، والسبب انه لايوجد ما يسمى بمناعة القطيع ، فهذه الفايروسات واعني فايروسات كورونا تعود في كل عام وتصيب نفس الاشخاص”.

وواصل أن ” الطريقة الوحيدة للتغلب على هذا الوباء هي إبطاء انتشار المرض والسيطرة عليه”، مشيرا الى أن ” هذه الكارثة لايمكن تخفيفها بالنسبة للولايات المتحدة ، ومن الغريب حقا أن يكون لدينا أشخاص على أعلى المستويات في الحكومة الامريكية يتصدون لأفضل مسؤولي الصحة العامة في البلاد”.

وشدد بالقول ” نحن نعلم أنه يمكن السيطرة على هذا الوباء.



لقد فعلتها دول أخرى ، لكننا وللاسف نفعل العكس “.



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