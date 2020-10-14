الملكة رانيا توجه رسالة مؤثرة لضحية “جريمة الزرقاء”

2020/10/14 | 15:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعربت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، عن حزنها لما حدث للفتى صالح والبالغ من العمر 16 عاماً ، والذى تم اختطافه وبتر يديه وفقئ احد عينيه.حيث كتبت الملكة رانيا ، عبر حسابها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس […]

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