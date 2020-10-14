2020/10/14 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية،

النائب غالب محمد، اليوم الأربعاء، إن

العراق ينفق 3 تريليون دينار سنوياً على

استيراد المنتوجات النفطية.

وذكر محمد في تصريح صحافي، أن "العراق

ينفق سنويا 3 تريليون د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالطاقة النيابية يكشف رقماً قياسياً عن ما ينفقه العراق سنويا لشراء المنتوجات النفطية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالطاقة النيابية يكشف رقماً قياسياً عن ما ينفقه العراق سنويا لشراء المنتوجات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).