تضاعف أرباح

2020/10/14 | 16:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تضاعفت أرباح بنك "جولدمان ساكس" خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع ارتفاع إيرادات التداول.

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