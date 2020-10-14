الرافدين يعلن إعادة العمل بنافذة بيع الدولار

2020/10/14 | 16:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت شركات الصيرفة للاطلاع والمراجعة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، عن إعادة العمل بنافذة بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تقرر إعادة العمل بنافذة مزاد بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة".

ودعا المصرف شركات الصيرفة إلى "مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف في بغداد الشورجة للاطلاع على الشروط والتعليمات الخاصة ببيع العملة وهي شروط ميسرة وسهلة وتعود بالمنفعة والإيجابية على الشركات".

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