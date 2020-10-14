الرافدين يعيد العمل بنافذة بيع العملة بالدولار

2020/10/14 | 16:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن اعادة العمل بنافذة بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تقرر اعادة العمل بنافذة مزاد بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة"، داعيا "تلك الشركات الى مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف في بغداد الشورجة للاطلاع على الشروط والتعليمات الخاصة ببيع العملة وهي شروط ميسرة وسهلة وتعود بالمنفعة والايجابية على الشركات".

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