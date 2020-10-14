الكاظمي يتلقى دعوة رسمية من اردوغان لزيارة تركيا

2020/10/14 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لزيارة تركيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، استقبل السفير التركي في العراق فاتح يلدز”، مبينا ان “الكاظمي تسلم رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تتضمن دعوة رسمية لزيارة تركيا”.

واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء ايضا بحثَ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات”.

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