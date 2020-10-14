مراقب سياسي: ورقة الاصلاح البيضاء لا تتضمن مكافحة الفساد

2020/10/14 | 16:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مراقب في الشأن السياسي، اليوم الاربعاء، ان ورقة الاصلاح الاقتصادي البيضاء التي قدمتها الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب تصطدم بمواقف سياسية، مشيرا الى أنها لا تضم اي خطوة لمكافحة الفساد.

وأعتبر علي البيدر المراقب في الشأن السياسي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان ورقة الاصلاح الاقتصادي خطوة مهمة وضرورية على الرغم من انها جاءت متأخرة بعد معاناة كبيرة كابدها العراق في الجانب الاقتصادي.

واضاف البيدر: ان الورقة لم تتضمن اي فقرات تتحدث عن مكافحة الفساد ومواجهة الفاسدين، لافتا الى انها تحاول تكبيل الفاسدين وكذلك تعمل على تعظيم موارد الدولة ومنع هدر المال العام.

وبيّن، ان ورقة الاصلاح البيضاء، من الممكن ان تخضع لتجاذبات سياسية كونها قد تضر بمصالح الكتل السياسية المتنفذة والتي تهيمن على مقدرات البلاد وتسيطر على بعض المؤسسات الاقتصادية والمالية ، مشيرا الى انه من المتوقع ان تجد ردة فعل غير مطمئنة من تلك الجهات.

وتابع البيدر، ان بعض الفقرات في ورقة الاصلاح، تحتاج الى جوانب تشريعية عبر اقرار بعض القوانين وهي ممكن ان تؤخر مراحل تنفيذ هذه الورقة وتطول مدة المباشرة في تنفيذها، منوها الى ان حكومة الكاظمي استلمت تركة كبيرة ولا يمكنها تحريمك اي حجر كبير يقف اماها في برانمجها الاصلاجي دون اللجوء الى الكتل السياسية التي لا تكترث لهموم وتطلعات العراقيين.

ولفت المراقب في الشان السياسي، ان اي نقطة او اي منهاج في الورقة يعرقل مصالح الكتل ستكون حجر عثرة في طريق تنفيذه، مشيرا الى ان الحكومات السابقة كانت تعالج المشاكل عبر الهروب الى الامام والتي ادت بدورها الى اثقال كاهل المواطن، مشددا في الوقت نفسه ان طرح حكومة الكاظمي لورقة الاصلاح، سيعمل بلا شك على فتح ابواب التجاذبات السياسية، الا انها في الوقت نفسه تصب في مصلحة العراق والعراقيين، مضيفا بالقول: " اننا بانتظار العقلاء لانتشال العراق من منزلق اقتصادي خطير وخصوصا وهو على حافة الافلاس، في ظل اشارة لتقارير اممية الى ارتفاع نسبة الفقر في العراق الى نسبة 31% بسبب السلوكات الاقتصادية الخاطئة".

PUKmedia هاميار علي ‌

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