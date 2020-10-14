"اللاجئ الصغير" يشارك بمهرجان سينمائي دولي في البرازيل

2020/10/14 | 16:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك فيلم "اللاجئ الصغير" من إخراج "بتين قبادي" وإنتاج "محمد أحمدي" د في قسم مسابقة "المخرجون الجدد" في النسخة الـ 44 من مهرجان "ساو باولو" السينمائي الدولي في البرازيل.

وسيُعرض فيلم "اللاجئ الصغير" (مهاجر کوچولو) The Little Refugee من إخراج "بتين قبادي"، إنتاج "محمد أحمدي" وإنتاج مشترك بين إيران وتركيا عام 2019؛ في أول ظهور دولي له في مسابقة "المخرجون الجدد" في الدورة الـ44 من مهرجان "ساو باولو" São Paulo السينمائي الدولي في البرازيل.

يمزج "اللاجئ الصغير" مجموعة من الممثلين من إيران وتركيا، وقد لعب كل من نادر فلاح، وفرشيد جويلي، وبريا وزيري، وعزيز شابكورت، وسوات أفستا، ومحمد رضا عقدايي، إلى جانب يوسف محمود عبد القادر ومحمد محمود عبد القادر، دور ممثلين يافعين في الفيلم.

ويعد هذا الفيلم ثاني فيلم روائي طويل للمخرج "بتين قبادي" بعد فيلم "رجال" (مردان) Mardan الذي مثل العراق في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والثمانين عام 2015، وبعد طرحه في دور السينما حول العالم وحضور العديد من المهرجانات الدولية في جميع أنحاء العالم؛ من ضمن مهرجانات: "تورونتو" السينمائي الدولي الرابع والثلاثون في كندا، مهرجان "سياتل" السينمائي الدولي الحادي والأربعون في أمريكا، ومهرجان "غوا" السينمائي الدولي الحادي والأربعون في الهند، ومهرجان "غوتنبرغ" السينمائي الدولي الثامن والثلاثون في السويد، علاوة على أنه حصد العديد من الجوائز الدولية المرموقة.

وينعقد مهرجان "ساو باولو" السينمائي الدولي في البرازيل، بمشاركة 198 فيلم لمخرجين من 71 دولة في مختلف الفئات التنافسية وغير التنافسية، من ضمن قسم "نظرة دولية" ، قسم مسابقة "المخرجون الجدد"، قسم "البرازيل"، قسم "العروض الخاصة"، قسم "الجوائز"، قسم "حقوق الإنسان" وقسم "الحملات" في الفترة من 22 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2020 على الانترنت بسبب تفشي جائحة كورونا.

وتضمن فريق عمل فيلم "اللاجئ الصغير":

الكاتب والمخرج: بتين قبادي، مستشار للسيناريو: مرضيه خوش‌تراش، مدير التصوير: مرتضي نجفي، المصور في القسم التركي: جعفر اصلاني، مونتاج: هايده صفي‌ياري، تسجيل صوت: محمد مختاري، مصمم المشهد: مرتضي فربد، ملابس: الهام معين، مهندس الصوت: بهمن اردلان، المكياج السينمائي: محمود دهقان، المنفذ: غلريز احتياطي، موسيقى: بابك ميرزاخاني، مدير التنسيق: اسماعيل ميرزايي، تصحيح الالوان: سامان مجدوفايي، مساعد المخرج: محمد كاشي، مصطفي هادي، تصميم: مونا پيرايش، الإضاءة: عليرضا افشاري، مصوّر: سميه جعفري، مؤثرات خاصة: علي تصديقي، مدير الانتاج: ميلاد خسروي، بهرام سربازي، المنتج: محمد احمدي، المستشار الاعلامي: منصور جهاني، من إنتاج ايران وتركيا في العام 2019.

PUKmedia منصور جيهاني‌

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