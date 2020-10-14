مخزونات الدول المتقدمة من النفط تنخفض 22.1 مليون برميل في اب

2020/10/14 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن مخزونات الدول المتقدمة من النفط انخفضت في أغسطس 22.1 مليون برميل إلى 3.194 مليار برميل، بزيادة 209.1 مليون برميل عن متوسط 5 سنوات.

وأضافت الوكالة، أن معدلات تكرير الخام ستنتعش جزئيا فقط في 2021، إلى المستويات المسجلة في 2015.

وأشارت إلى استقرار معدلات استهلاك المصافي من الخام في أغسطس وسبتمبر جاء على حساب انخفاض كبير في الهوامش.



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