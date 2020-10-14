الكاظمي يتسلم رسالة خطية من اردوغان

2020/10/14 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان الاخير تسلم رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تسلم، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تتضمن دعوة رسمية لسيادته لزيارة تركيا".

واضاف ان "ذلك جاء خلال استقبال الكاظمي السفير التركي في العراق فاتح يلدز"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء ايضا بحثَ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".





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