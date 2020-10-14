الكاظمي يتسلم رسالة من أردوغان تتضمن دعوة رسمية لزيارة تركيا

2020/10/14 | 16:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تسلّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزارء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الأول 2020)، أن "الرسالة تضمنت دعوة رسمية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة تركيا، وذلك خلال استقباله السفير التركي في العراق فاتح يلدز".

وتابع، "وجرى خلال اللقاء ايضا بحثَ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".

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