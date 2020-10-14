إذا كنت لا تستطيع شم هذين الشيئين فمن المحتمل أن تكون مصابا بكورونا

2020/10/14 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أكثر ألغاز فيروس كورونا المستجد، وفق الخبراء، تنوع أعراضه من مصاب لآخر، وإن كانت بعض الأعراض منطقية لارتباطها بالجهاز التنفسي، فإن أخرى وفي مقدمتها فقدان حاستي الشم والذوق تبقى الأكثر غرابة وفق تقرير من "بوي جنيس ريبورت".

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