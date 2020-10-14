2020/10/14 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجددا الاصابات اعلى من الشفاء.. العراق يعلن عن الموقف الوبائي لكورونا اليوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجددا الاصابات اعلى من الشفاء.. العراق يعلن عن الموقف الوبائي لكورونا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).