“مؤتمر السلام المحلي” يوقع ميثاق شرف لاكثر من 1100 اسرة تنتمي لداعش

2020/10/14 | 16:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – نينوى نظمت لجنة السلام المحلية في غرب نينوى بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي في العراق و برعاية محافظ نينوى السيد “نجم الجبوري” و بحضور اهالي ناحية المحلبية من شيوخ عشائر و اعيان للمجتمع و العائدين اليها.ووُقع في “مؤتمر السلام المحلي” اليوم ميثاق شرف يشجع أكثر من 1100 أسرة يُعتقد أنها تنتمي …

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